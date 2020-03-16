Singapore Airlines бесплатно переоформит билеты, купленные до 15 марта

СИНГАПУР, 16 марта. /ТАСС/. Сингапурская авиагруппа Singapore Airlines предоставит возможности бесплатно поменять приобретенные до 15 марта билеты в связи с новыми ограничениями правительства по прибытию в республику. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении авиаперевозчиков, входящих в состав группы.

"В связи с новыми ограничениями, которые касаются прибывающих из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Великобритании, Швейцарии и Японии, клиенты смогут бесплатно менять даты рейсов тех билетов, которые были приобретены до 15 марта", - указывается в заявлении. Между тем "пассажирам в случае изменения тарифов или класса обслуживания придется оплатить возникшую разницу", - уточнили в Singapore Airlines.

Бюджетная компания Scoot, также входящая в состав этой группы, сообщила, что полная стоимость билетов при их возвращении будет компенсирована ваучерами, которые можно использовать в течение одного года. Кроме того, клиентам предоставляется возможность однократного бесплатного изменения дат полетов на билеты, приобретенные до 15 марта.

Правительство Сингапура в воскресенье объявило, что с понедельника вступают в силу новые ограничения. Так, все прибывающие из стран АСЕАН, Великобритании, Швейцарии и Японии будут помещаться на двухнедельный карантин. Ранее въезд или транзит через страну уже был запрещен иностранцам, которые за последние две недели посещали Германию, Иран, Испанию, Италию, Китай, Республику Корея, Францию. На сегодняшний день число инфицированных в Сингапуре достигло 226, при этом 105 человек полностью выздоровели.