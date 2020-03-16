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ЕАО получит 1,13 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Средства направят на погашение кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов

ТАСС, 16 марта. Еврейская автономная область получит 1,13 млрд рублей федеральных средств для обеспечения сбалансированности регионального бюджета по доходам и расходам. Об этом сообщило управление по внутренней политике областного правительства в понедельник.

"Деньги будут направлены для погашения кредиторской задолженности и обеспечение социальных расходов. Поддержка правительства РФ направлена на сбалансированность регионального бюджета", - говорится в распространенном релизе.

Бюджет в ЕАО не сбалансирован, это в числе прочего не позволило региону подготовиться к отопительному сезону. На территории области с осени прошлого года действует режим ЧС из-за проблем с отоплением, в населенных пунктах возникали сбои в поставках угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах. Сообщалось также о сложностях в оплате по судебным искам в сфере ЖКХ, по выплате зарплат бюджетникам, по обеспечению лекарствами льготников.

"Выделенные из федерального бюджета средства помогут нам снять ряд долговых обязательств и обеспечить жителям Еврейской автономной области своевременные социальные выплаты в установленных законом размерах. Работа по сбалансированию бюджета региона будет продолжена", - цитируется в релизе врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

В управлении по внутренней политике не уточнили ТАСС о погашении каких именно долговых обязательств идет речь.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьДальний Восток
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