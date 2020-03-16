РБК: Минприроды просит выделить 12 млрд рублей на закупку мусорных баков для регионов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обратился в Минфин с просьбой выделить из федерального бюджета около 12 млрд руб. на обеспечение регионов контейнерами для сбора мусора. Об этом в понедельник сообщает РБК со ссылкой на представителя Минприроды. В Минфине подтвердили факт получения документа и отметили, что сейчас он находится на рассмотрении.

"На стадии согласования с Минфином находятся правила распределения средств в рамках субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счет средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд руб." - отметил представитель Минприроды. По его словам, чуть более половины субъектов РФ заявили о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора отходов. Более того, по предварительным данным, их потребность в мусорных контейнерах превышает запрошенную сумму.

Как сообщил РБК представитель министерства, по данным Российского экологического оператора (РЭО, оператора мусорной реформы), на 2019 год нехватка контейнеров для смешанного сбора отходов достигала 750 тыс. штук по всей стране. "На их закупку требуется порядка 9 млрд руб. Запрос на выделение данных средств в Минфин был направлен", - добавил собеседник издания Он также отметил, что содержание контейнеров является полномочиями местной власти. "Региональные операторы могут потратить на эти цели не более 1% от своей выручки. Соответственно, многим субъектам этой суммы недостаточно. Они, когда направляли запросы в Минприроды, ориентировались на то, что региональный оператор не сможет покрыть реальную потребность", - пояснил он.

Глава комитета по экологии Госдумы РФ Владимир Бурматов сообщил РБК, что в феврале текущего года обращался к Дмитрию Кобылкину с запросом о выделении федеральных средств на оборудование в регионах контейнерных площадок для сбора и накопления отходов и его инициативу поддержали в ведомстве. "На сегодняшний день в субъектах Российской Федерации проблема оборудования мест накопления твердых коммунальных отходов необходимым количеством контейнеров не решена, что негативно сказывается на развитии системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов и их полезных компонентов", - отмечается в письме Бурматова, копия которого имеется в распоряжении издания.

В России 1 января 2019 года началась реформа обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.