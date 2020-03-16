Эксперты: массовая отмена международных рейсов может привести к банкротству авиакомпаний

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Глобальный авиационный рынок столкнулся с наиболее массовой приостановкой полетов на фоне распространения коронавируса за всю новейшую историю. Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa, например, планирует запросить помощь государства и среди прочих вариантов рассматривает временную приостановку всех полетов. Третий крупнейший европейский лоукостер Norwegian уже заявил, что компания на грани приостановки деятельности. Норвежское правительство отменило сбор налогов с компании, но перевозчик заявил о недостаточности этих мер и ожидает дальнейшей поддержки.

Скандинавская SAS решила отправить в неоплачиваемый отпуск 90% персонала, Norwegian - 50%. Несколько стран полностью приостанавливают международное авиасообщение, и крупнейшие национальные перевозчики отменяют зарубежные рейсы: Qatar Airways, Air Baltic, "Международные авиалинии Украины" и другие.

Российские авиакомпании с сегодняшнего дня почти полностью приостановили полеты в Европу. Теперь летать во все европейские столицы (за исключением Великобритании - туда полеты пока сохраняются в полном объеме), можно будет только из терминала F Шереметьево. В течение последних полутора месяцев полеты также были ограничены в Китай, Южную Корею, Иран. Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что приостановка полетов может повлечь за собой серьезные финансовые потери для отрасли, вплоть до банкротства нескольких игроков на рынке авиаперевозок.

И без того убытки

"Даже в нормальном состоянии, при среднем в 10% росте пассажиропотока отрасль гражданской авиации РФ все же получала в совокупности убыток", - напоминает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. И действительно, последние несколько лет авиакомпании ставили рекорды по пассажиропотоку за всю историю отечественной гражданской авиации. По итогам 2019 года авиакомпании РФ перевезли 128 млн пассажиров (рост на 10% по сравнению с 2018 годом). При этом в 2018 году, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, отрасль получила убыток около 70 млрд рублей, по прогнозу (точных данных еще нет), в 2019 году операционный убыток компаний снизился на 20% до 40 млрд рублей. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщал, что по итогам 2019 года отрасль вышла в "небольшой плюс", но точных цифр не назвал.

"Сейчас закрываются международные рейсы, то есть те, где авиакомпании классически получали основной доход. Международные рейсы традиционно малорентабельны, но прибыльны, внутренние - считается, что классически они убыточны. То есть, теперь доходных направлений фактически не осталось. Перестанут летать и люди внутри России: зачастую внутрироссийские рейсы нужны были людям для пересадки в Москве и продолжения полета за границу", - говорит Гусаров.

Ситуация обостряется тем, что авиакомпании традиционно в первом квартале несут убытки из-за низкого сезона.

"Нынешняя ситуация без преувеличения драматична. Проблемы с коронавирусной инфекцией и ограничением полетов обострились на выходе из низкого сезона, когда многие авиакомпании испытывают дефицит оборотных средств и накопили убытки, характерные для первого квартала. Прекращение продаж по многим направлениям и, в ряде случаев, необходимость возврата денежных средств за проданные билеты - это те факторы, которые неизбежно бьют по авиаперевозчикам", - отмечает исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

"Что совсем неприятно в этой ситуации - пополнить оборотные средства практически не представляется возможным. Уровень доверия к большинству авиакомпаний у банков, мягко говоря, на невысоком уровне, а массового предоставления госгарантий ожидать не приходится. Поставщики услуг, наученные предыдущим горьким опытом, едва ли поддержат перевозчиков в этой ситуации, да и сами они сталкиваются с потерями выручки", - продолжает он.

"Авиакомпаниям после низкого сезона теперь нужно вернуть пассажирам средства за билеты. Самое ужасное, что авиакомпании не продают или сокращают продажи авиабилетов на лето. По сути, авиакомпании из низкого сезона снова идут в низкий убыточный период, который тоже не покроет зимних убытков", - солидарен Гусаров.

Полеты по России

По мнению Пантелеева, авиакомпании сейчас, чтобы нарастить оборотный капитал, могут попробовать увеличить глубину продаж авиабилетов.

"Фактически единственным выходом для авиакомпаний является увеличение глубины продаж за счет снижения тарифов и проведения распродаж. Но панические настроения среди пассажиров указывают на то, что глубина продаж, скорее всего, расти не будет. Следовательно, и поток выручки будет нестабильным", - отмечает он.

Логичным было бы предположить, что авиакомпании после ограничения большинства международных направлений могут переориентироваться на внутренний рынок. Однако эксперты скептически оценивают такую идею.

"На внутреннем рынке и так отрицательная доходная ставка, при этом она будет еще более отрицательной из-за того, что весь парк, который использовался на международке, сейчас будет уходить на внутренний рынок. Но авиакомпании, скорее всего, все равно перейдут на внутренний рынок, потому что самолеты все равно простаивают, за них надо платить. Но возможно в какой-то момент доходная ставка на внутренних воздушных линиях настолько упадет, что самолет будет дешевле поставить к забору, чем летать на нем", - отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

Перенаправление провозных емкостей на другие направления, прежде всего внутрироссийские, приведет к еще большему росту предложения при падении спроса, согласен Пантелеев. "В этой ситуации у авиакомпаний не будет никакой возможности установить тарифы, обеспечивающие окупаемость рейсов", - добавляет он.

По ком звонит колокол

Все опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что кризис однозначно смогут пережить группа "Аэрофлот" и S7. Борисов отметил, что у авиакомпаний, кроме группы "Аэрофлот" и S7, как правило, нет запаса прочности, который бы помог им перенести сложный период. Он добавил, что авиакомпании обычно начинают продажи на летний сезон уже сейчас, но в этом году по понятным причинам этого не случилось, что также ставит некоторые авиакомпании на грань выживания.

"Для этих авиакомпаний [группы "Аэрофлот" и S7] запас прочности высок, но и для них испытания достаточно непростое. Даже те авиакомпании, которые работали только на внутреннем рынке, столкнуться с падением доходов из-за высокого предложения. Защититься от этого будет крайне сложно", - убежден он.

"Очевидно, что группа "Аэрофлот" в лице головной авиакомпании "России", "Авроры" и лоукостера "Победа", как лидеры отрасли, понесут масштабные потери, потому как их маршрутная сеть охватывала очень много пунктов назначения в КНР, Южной Корее и странах Евросоюза. Но запас денежных средств, который есть у группы "Аэрофлот", позволяет с уверенностью предполагать, что национальному перевозчику и его дочерним компаниям остановка операционной деятельности не угрожает. Также мы понимаем, что со значительными финансовыми потерями, но все же сможет пройти этот кризис и S7", - отмечает Пантелеев.

"На мой взгляд, остановка полетов ряда российских авиакомпаний в третьем квартале практически неизбежна. Однако ситуация непредсказуема, кризис может разразиться и во втором квартале", - говорит Пантелеев. Тяжелее всего придется авиакомпаниям, которые брали кредит на то, чтобы пережить низкий сезон, добавляет Роман Гусаров.