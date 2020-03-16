Finnair с апреля сократит 90% рейсов из-за ситуации с коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Finnair с начала апреля значительно сократит число рейсов - на 90% по сравнению с 2019 годом - из-за ситуации с коронавирусом в мире. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении авиаперевозчика.

"Finnair сейчас производит значительные корректировки своих перелетов и сократит примерно 90% по сравнению с 2019 годом, начиная с апреля 2020 года. Эти корректировки будут в силе до тех пор, пока ситуация не улучшится", - говорится в сообщении.

"С 1 апреля Finnair будет временно летать только по 20 маршрутам", - указали в компании. Для перехода к новому порядку компания с 16 по 31 марта отменит от 1,5 тыс. до 2 тыс. рейсов.

Внутри Финляндии самолеты Finnair будут летать только по четырем маршрутам - в Куопио, Мариенхамн, Оулу и Рованиеми. Кроме того, еще несколько городов добавятся в этот список на время пасхальных каникул в апреле. Компания продолжит выполнять рейсы в девять европейских городов, в том числе в Стокгольм, Берлин, Лондон, Париж и ряд других. Также продолжатся полеты в Копенгаген, Москву, Осло, Санкт-Петербург, Ригу и Таллин после того, как ограничения на полеты на этих маршрутах будут сняты, указали в компании.

Из межконтинентальных перелетов пока останется только рейс в Токио. Ранее авиакомпания сообщила, что отменяет рейсы в Гонконг, в города Испании и стран Балтии с 16-17 марта. В субботу Finnair с 16-17 марта и до конца месяца отменил полеты в Россию, Данию, Норвегию, Польшу, а также в Прагу.

Ранее компания уже отменила тысячи рейсов в марте и апреле из-за распространения коронавируса в мире.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 14 марта в РФ создан координационный совет по борьбе с распространением вируса.