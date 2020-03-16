Экспресс между Севастополем и Евпаторией начнет курсировать перед майскими праздниками

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Новый железнодорожный экспресс Севастополь - Симферополь - Евпатория начнет курсировать в конце апреля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК) - оператора железнодорожных перевозок на Крымском полуострове.

В настоящее время по этому маршруту можно проехать на старых электричках. Однако они останавливаются на большом числе промежуточных станций, и, соответственно, дорога занимает больше времени.

"В преддверии майских праздников Южная пригородная пассажирская компания запустит экспресс-маршрут Севастополь - Симферополь - Евпатория. С апреля между городами на Крымском полуострове начнут курсировать два комфортабельных электропоезда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, три рейса туда и обратно будут выполняться ежедневно с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Стоимость проезда - около 250 рублей. Время в пути из Севастополя до Симферополя сократится на 30 минут, из Евпатории до Симферополя на 27 минут; путь до конечной станции составит 2 часа 40 минут. Предполагается, что экспресс повысит транспортную доступность единственного в Крыму аэропорта в Симферополе.

Уточняется, что это будет восьмой маршрут ЮППК на полуострове. "Мы расширяем географию перевозок и стараемся, чтобы расписание было максимально комфортными для местных жителей и туристов. Ведем работу по организации беспересадочного сообщения на полуострове. Графики учитывают время прибытия поездов дальнего следования, с которых можно пересесть на пригородные составы", - приводят в сообщении слова генерального директора компании Алексея Ильиных.

"Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК), которая начала работу 1 января 2020 года, сейчас является оператором пригородных перевозок по всему Крыму. В маршрутной сети - шесть направлений: Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала текущего года ЮППК перевезла более 405 тыс. пассажиров.