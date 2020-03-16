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СМИ: ЕС отверг предложение Лондона заключить в июне соглашение по финансовым услугам

В Брюсселе отметили, что никогда не давали обещаний по поводу подписания соглашения до 30 июня

ТАСС, 16 марта. Замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис назвал поспешными надежды Лондона на заключение уже к концу июня двустороннего соглашения по финансовым услугам. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с заявлением Домбровскиса в ответ на соответствующее письменное обращение британского министра финансов Риши Сунака.

Глава Минфина призвал замглаву ЕС к скорейшему достижению договора о доступе на европейские рынки британских компаний по принципу эквивалентности. Однако Домбровскис в ответном послании заявил, что Брюссель никогда не давал обещаний по поводу подписания соглашения до 30 июня. "Как согласовано в политической декларации [по Brexit], речь идет о представлении к этому времени своих оценок, но не принятии политических решений", - отметил автор письма.

Оценка ситуации в Великобритании будет проводиться в Брюсселе "с учетом перспективы и любых расхождений британских норм с правилами Евросоюза", уточнил Домбровскис.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы.

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Великобритания
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