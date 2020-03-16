Главный индекс французской биржи упал на 5,7% после открытия торгов

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Индекс CAC-40 (среднее значение по капитализации крупнейших компаний на Парижской бирже) в понедельник утром упал до 3882,37 (-5,73%) спустя 15 минут после открытия торгов. Об этом свидетельствует актуальная биржевая сводка.

Наиболее серьезные проблемы у французских отельеров Accor Hotels (-10%), чьи акции котировались на уровне €21,7 в указанное время. На 9,8% "просели" ценные бумаги компании Sodexo, занимающейся организацией питания, в том числе в госучреждениях, и их стоимость составляла €56,5. Также на 9,2% "просела" и строительная компания Vinci, которая среди прочего занимается и обслуживанием платных дорог, ее акции подешевели до €61,1.

На их фоне выгодно смотрится группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, для которой торги открылись снижением стоимости ценных бумаг почти на 6%, однако затем ее акции начали отыгрывать это падение и к 9:10 оно составило уже только 1,4% по сравнению с закрытием пятничных торгов. Стоимость одной акции составляла €301,5. Это произошло после объявления компании о намерении производить дезинфицирующую жидкость для больниц.