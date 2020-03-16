"Газпром нефть" в два раза снизила стоимость добычи российского аналога сланцевой нефти

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Технологический центр "Бажен" (дочернее общество "Газпром нефти") почти в два раза снизил стоимость добычи российского аналога сланцевой нефти - нефти баженовской свиты - с 30 тыс. до 16 тыс. рублей за тонну. Уровня рентабельной добычи в 8,5 тыс. рублей за тонну планируется достичь уже в 2021 году, сообщает компания.

Таких результатов удалось достичь благодаря развитию инновационных инструментов и внедрению новых подходов к разработке баженовской свиты, в том числе совершенствованию технологии гидроразрыва пласта в нетрадиционных залежах.

"В прошлом году также были успешно испытаны первый отечественный комплекс для геофизических исследований скважин, несколько новых буровых растворов и вспомогательные технические средства для проведения ГРП (гидроразрыв пласта - прим. ТАСС). Предприятием был успешно протестирован новый тип жидкости для ГРП на основе ксантановой камеди. Его использование позволило увеличить дебит (скважины - прим. ТАСС) в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

"Результаты 2019 года демонстрируют, как национальный проект "Бажен" дает мощный импульс развитию российских технологий бурения, высокотехнологичного гидроразрыва пласта и других инновационных продуктов. Эти разработки будут как тиражироваться на другие месторождения со сложной геологией по всей стране, так и способствовать повышению конкурентоспособности российской нефтегазодобывающей индустрии на мировом рынке", - отметил глава дирекции по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. По прогнозным оценкам, объем геологических запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 млрд тонн. Эффективных технологий работы с баженовской свитой на сегодня не существует.