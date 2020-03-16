{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Газпром нефть" в два раза снизила стоимость добычи российского аналога сланцевой нефти

Кроме того, компания в 2021 году планирует достичь уровня рентабельной добычи в 8,5 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Технологический центр "Бажен" (дочернее общество "Газпром нефти") почти в два раза снизил стоимость добычи российского аналога сланцевой нефти - нефти баженовской свиты - с 30 тыс. до 16 тыс. рублей за тонну. Уровня рентабельной добычи в 8,5 тыс. рублей за тонну планируется достичь уже в 2021 году, сообщает компания.

Таких результатов удалось достичь благодаря развитию инновационных инструментов и внедрению новых подходов к разработке баженовской свиты, в том числе совершенствованию технологии гидроразрыва пласта в нетрадиционных залежах.

"В прошлом году также были успешно испытаны первый отечественный комплекс для геофизических исследований скважин, несколько новых буровых растворов и вспомогательные технические средства для проведения ГРП (гидроразрыв пласта - прим. ТАСС). Предприятием был успешно протестирован новый тип жидкости для ГРП на основе ксантановой камеди. Его использование позволило увеличить дебит (скважины - прим. ТАСС) в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

"Результаты 2019 года демонстрируют, как национальный проект "Бажен" дает мощный импульс развитию российских технологий бурения, высокотехнологичного гидроразрыва пласта и других инновационных продуктов. Эти разработки будут как тиражироваться на другие месторождения со сложной геологией по всей стране, так и способствовать повышению конкурентоспособности российской нефтегазодобывающей индустрии на мировом рынке", - отметил глава дирекции по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв. км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. По прогнозным оценкам, объем геологических запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 млрд тонн. Эффективных технологий работы с баженовской свитой на сегодня не существует.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспортная пошлина на нефть в России с 1 апреля понизится до $52 за тонну
В настоящее время пошлина составляет $66,9 за тонну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС