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Распространение коронавируса нового типа

Украина с 17 марта закроет регулярное автобусное сообщение с неподконтрольным ей Донбассом

Пункт пропуска в Станице Луганской работает в ограниченном режиме

КИЕВ, 16 марта. /ТАСС/. Украина в рамках мер по противодействию распространения коронавируса прекратит пропуск рейсовых автобусов через линию разделения в Донбассе. Об этом в понедельник сообщила пресс-офицер луганского пограничного отряда Нелли Доценко.

"С завтрашнего дня прекращается пропуск автобусов [через линию соприкосновения в Донбассе], которые осуществляют регулярные перевозки", - заявила она в эфире телеканала NewsOne.

Сейчас, напомнила Доценко, пункт пропуска в Станице Луганской работает в ограниченном режиме. "С сегодняшнего дня вступили временные ограничения пересечения линии соприкосновения: на подконтрольную территорию Украины пропускаются граждане, лица без гражданства и иностранцы, которые имеют регистрацию или постоянное место жительства на подконтрольной территории Украины; на неподконтрольную территорию Украины будут пропускаться иностранцы, лица без гражданства и лица, которые имеют постоянное место регистрации на неподконтрольной территории Украины, однако в обратном порядке они пропускаться не будут", - пояснила пресс-офицер.

По состоянию на утро понедельника, на пункте пропуска Станица Луганская скопилась небольшая группа людей со стороны неподконтрольной Киеву территории, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за отсутствия необходимых документов.

По информации Луганской областной государственной администрации (подконтрольна Киеву), согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о мерах противодействия распространению коронавируса от 14 марта в регионе также временному закрытию подлежат пункты пропуска через государственную границу с Россией - местный пассажирский пешеходный пункт пропуска в Меловом и местный автомобильно-пешеходный пункт пропуска в Сиротино. Пункты пропуска через государственную границу в Просяном и Танюшивцах сейчас функционируют исключительно для пропуска граждан Украины, которые следуют на Украину на транспортных средствах.

Ситуация с коронавирусом на Украине

14 марта правительство Украины утвердило решение СНБО о мерах противодействия распространению коронавируса, которым, в частности, запрещает въезд жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на подконтрольную Киеву территорию. Власти ДНР в связи с этим в понедельник из-за карантинных мер рекомендовали жителям на две недели воздержаться от пересечения линии соприкосновения и поездок на Украину. В ДНР при этом подчеркнули, что в республике на сегодня нет ни одного пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Первый на Украине случай заражения коронавирусом зафиксирован в Черновцах 3 марта у мужчины, который прибыл из Италии. К настоящему моменту выявлены пять человек с данным заболеванием. Первую смерть от коронавируса на Украине зафиксировали 13 марта, в Житомирской области скончалась пожилая женщина.

На Украине 12 марта для противодействия возможному распространению коронавируса на три недели введен карантин. До 3 апреля в стране закрыты все образовательные учреждения. Кроме того, аналогичные меры коснутся кинотеатров, развлекательных центров, а также введен запрет на проведение массовых мероприятий. С 16 марта решением Совета нацбезопасности и обороны Украины закрыто большинство пунктов пропуска на границе, а с 17 марта будут прекращены все регулярные международные пассажирские перевозки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

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