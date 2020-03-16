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АО "ФГК" расширяет спектр услуг по перевозке зерна в контейнерах

Компания протестировала технологию, которая позволяет осуществлять погрузку зерновых грузов навалом без снятия контейнеров с фитинговых платформ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (АО "ФГК") совместно с ООО "Жефко" осуществили опытную перевозку зерновых культур (нута) в четырех 20-футовых универсальных контейнерах на фитинговых платформах компании с Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") в Новороссийский морской порт, следует из сообщения РЖД.

Отправка является частью мультимодального сервиса: первая партия контейнеров далее проследует морским путем в Египет, уточняется в сообщении.

Протестированная технология позволяет осуществлять погрузку зерновых грузов навалом без снятия контейнера с вагона-платформы.

"Опытная отправка нута в Египет показала, что зерновые могут успешно перевозиться в универсальных контейнерах, в том числе и в экспортных направлениях. Таким образом, включение железнодорожного транспорта в цепочку мультимодальных контейнерных перевозок позволяет владельцам сыпучих грузов повысить логистическую эффективность маршрутов", - отметил генеральный директор АО "ФГК" Виктор Воронович.

Предполагается, что технология станет частью одного из приоритетных направлений деятельности АО "ФГК" - работы над инновационными проектами в сфере развития рынка грузовых железнодорожных перевозок - и войдет в комплекс услуг компании по перевозке зерна и других насыпных грузов в контейнерах.

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