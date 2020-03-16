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Распространение коронавируса нового типа

Michelin приостанавливает работу заводов во Франции, Италии и Испании из-за коронавируса

Такая мера затронет более 20 тыс. сотрудников и 21 объект промышленности
Описание
© REUTERS/Regis Duvignau

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Французский производитель шин Michelin объявил о приостановке работы своих заводов во Франции, Испании и Италии в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на представителя компании.

По информации агентства, заводы приостанавливают работу в связи "с мерами по сдерживанию распространения коронавируса", введенными в этих странах. Представитель компании добавил, что эта мера "затрагивает более 20 тыс. сотрудников и 21 объект промышленности". По его словам, остановка заводов произойдет во вторник утром и продлится до 22 марта, однако "может быть и продлена".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Теги
ИспанияИталияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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