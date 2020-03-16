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Распространение коронавируса нового типа

EasyJet не исключает, что большая часть его авиафлота будет простаивать из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейший европейский лоукостер EasyJet может приостановить работу большей части флота авиакомпании из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса, говорится в сообщении перевозчика.

"Из-за беспрецедентного уровня ограничения перевозок со стороны государств различных стран, принимаемых из-за пандемии коронавируса, и значительного сокращения спроса на перевозки, EasyJet объявляет о дальнейших сокращениях полетов. Дополнительные ограничения будут вводиться в ближайшем будущем при необходимости, что может привести к приостановке большинства полетов флота", - говорится в сообщении.

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Распространение коронавируса нового типа
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