EasyJet не исключает, что большая часть его авиафлота будет простаивать из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Крупнейший европейский лоукостер EasyJet может приостановить работу большей части флота авиакомпании из-за сокращения авиаперевозок на фоне коронавируса, говорится в сообщении перевозчика.

"Из-за беспрецедентного уровня ограничения перевозок со стороны государств различных стран, принимаемых из-за пандемии коронавируса, и значительного сокращения спроса на перевозки, EasyJet объявляет о дальнейших сокращениях полетов. Дополнительные ограничения будут вводиться в ближайшем будущем при необходимости, что может привести к приостановке большинства полетов флота", - говорится в сообщении.