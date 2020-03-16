Цена нефти на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $31

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,8%, достигнув $30,87 за баррель, следует из данных торговой площадки на 13:06 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась на этом уровне в феврале 2016 года.

На 13:15 мск нефть марки Brent торговалась на уровне $30,97 за баррель (-8,5%), а WTI - по $30,3 (-5,6%).

На фоне снижения цен на нефть, рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара находился на уровне 74,94 рубля (+3,2%), а курс евро достигал 83,85 рубля (+3,9%).