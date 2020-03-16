Индекс РТС упал на 6%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 6,4%, до 928,76 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:32 мск.

Ниже отметки в 930 пунктов индекс РТС находится впервые с августа 2016 года.

Индекс Мосбиржи теряет около 4,1% и находится на отметке в 2220,59 пункта. На этом уровне индекс был в июне 2018 года.

Снижение индексов происходит на фоне падения цены на майские фьючерсы нефти Brent на 10%, до $30,37 за баррель, уровня февраля 2016 года.