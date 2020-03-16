{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Индекс РТС упал на 6%

Ниже отметки в 930 пунктов индекс находится впервые с августа 2016 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы ускорили снижение в ходе торгов на Московской бирже. Так, индекс РТС падает на 6,4%, до 928,76 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:32 мск.

Ниже отметки в 930 пунктов индекс РТС находится впервые с августа 2016 года.

Индекс Мосбиржи теряет около 4,1% и находится на отметке в 2220,59 пункта. На этом уровне индекс был в июне 2018 года.

Снижение индексов происходит на фоне падения цены на майские фьючерсы нефти Brent на 10%, до $30,37 за баррель, уровня февраля 2016 года. 

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с мая 2020 года
Рейсы будут осуществляться два раза в неделю авиакомпанией Utair
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС