Прямое авиасообщение появится между Махачкалой и Тюменью с мая 2020 года

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Прямой авиарейс начнет курсировать между Махачкалой и Тюменью с мая текущего года два раза в неделю. Рейсы будет выполнять авиакомпания Utair, сообщается в понедельник на официальной странице махачкалинского аэропорта в Instagram.

"Мы рады сообщить об открытии нового прямого авиасообщения по маршруту Махачкала - Тюмень. Рейсы авиакомпании Utair начнут осуществляться с мая, еженедельно по пятницам и воскресеньям. А с июня - по вторникам и воскресеньям. Билеты уже в продаже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-500. Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, ранее прямого авиасообщения между Махачкалой и Тюменью не было.

Ранее гендиректор аэропорта Махачкала Арсен Пирмагомедов сообщал ТАСС, что в этом году также прорабатывается вопрос запуска прямого авиасообщения в такие города, как Екатеринбург, Сочи, Волгоград, Ставрополь, Самара и Симферополь.

В 2019 году аэропорт Махачкалы впервые в своей истории обслужил рекордное количество пассажиров за год - свыше 1,5 млн человек, что на более чем 200 тыс. пассажиров больше по сравнению с показателем 2018 года.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане, после реконструкции взлетно-посадочной полосы в 2014 году он с каждым годом улучшает основные показатели. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ.