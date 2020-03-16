Бизнес попросил законодательно ограничить в России комиссии за эквайринг на уровне 1,5%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес попросил законодательно ограничить максимальный размер комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках (эквайринг) на уровне 1,5%. Соответствующее предложение было озвучено по итогам круглого стола, организованного московским отделением "Деловой России" и комитетом по финансовому рынку Госдумы, сообщается в пресс-релизе общественной организации.

В дискуссии также принимали участие представители Банка России, ФАС, платежных систем, кредитных организаций и ретейла.

"По итогам мероприятия сопредседатель московской "Деловой России" Андрей Павлов и председатель Экспертного совета по финансам Александр Любосердов приняли решение обратиться к председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову с предложением направить в адрес руководства Банка России официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести нормативное ограничение комиссии по торговым операциям для крупнейших банков за эквайринг на уровне 1,5%", - указано в сообщении.

Также Любосердов отметил, что сейчас большинство торговых точек, экономя на эквайринге и опасаясь санкций по антиотмывочному законодательству, так или иначе стараются избегать платежей по банковским картам в виде временных отключений терминалов оплаты, наличных расчетов и другими подобными практиками.

Российские банки и торговые сети давно ведут споры по поводу комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках. Обычно она составляет 2-3%. Предприниматели жалуются, что это оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить предельный лимит комиссии.

В свою очередь Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей (СБП), позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона, а также предоставляющую возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. При таком способе оплаты комиссия для торговых точек будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.