{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнес попросил законодательно ограничить в России комиссии за эквайринг на уровне 1,5%

Сейчас комиссия составляет 2-3%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Бизнес попросил законодательно ограничить максимальный размер комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках (эквайринг) на уровне 1,5%. Соответствующее предложение было озвучено по итогам круглого стола, организованного московским отделением "Деловой России" и комитетом по финансовому рынку Госдумы, сообщается в пресс-релизе общественной организации.

В дискуссии также принимали участие представители Банка России, ФАС, платежных систем, кредитных организаций и ретейла.

"По итогам мероприятия сопредседатель московской "Деловой России" Андрей Павлов и председатель Экспертного совета по финансам Александр Любосердов приняли решение обратиться к председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову с предложением направить в адрес руководства Банка России официальное письмо с просьбой рассмотреть возможность ввести нормативное ограничение комиссии по торговым операциям для крупнейших банков за эквайринг на уровне 1,5%", - указано в сообщении.

Также Любосердов отметил, что сейчас большинство торговых точек, экономя на эквайринге и опасаясь санкций по антиотмывочному законодательству, так или иначе стараются избегать платежей по банковским картам в виде временных отключений терминалов оплаты, наличных расчетов и другими подобными практиками.

Российские банки и торговые сети давно ведут споры по поводу комиссии, которую банки берут за прием карт в торговых точках. Обычно она составляет 2-3%. Предприниматели жалуются, что это оказывает на бизнес избыточное давление, и предлагают установить предельный лимит комиссии.

В свою очередь Банк России в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей (СБП), позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона, а также предоставляющую возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. При таком способе оплаты комиссия для торговых точек будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Минсельхоз поручил регионам обеспечить двухмесячные запасы основных продуктов
В ведомстве сообщили, что ценовых колебаний в торговом сегменте РФ, в том числе в таких значимых категориях товаров, как макаронные изделия, консервы и крупы, нет - Минсельхоз.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС