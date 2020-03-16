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Распространение коронавируса нового типа

Правительство Казахстана сможет устанавливать предельные тарифы и цены на продукты

Кабмин страны также получит право "определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения"

НУР-СУЛТАН, 16 марта. /ТАСС/. Кабмин Казахстана сможет устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения. Об этом говорится в указе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О дальнейших мерах по стабилизации экономики", опубликованном его пресс-службой в понедельник.

"Предоставить правительству Республики Казахстан право устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан", - говорится в документе.

Правительство также получит право "определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан". "В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" постановляю: правительству Республики Казахстан по согласованию с президентом Республики Казахстан определить налоговые ставки, порядок определения налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков", - отмечается в указе.

Правительство сможет определять категории этих отдельных налогоплательщиков, особый порядок формирования, уточнения и исполнения государственного бюджета, а также специальный порядок государственных закупок.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из девяти зараженных семь человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыРаспространение коронавируса нового типа
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