Reuters: США начнут закупать нефть для стратегического резерва в течение двух недель

ВАШИНГТОН, 16 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты начнут закупать дополнительные объемы сырой нефти для стратегического нефтяного резерва в течение двух недель. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве энергетики страны. Речь может идти о 77 млн баррелей, сам же резерв имеет емкость в 713 млн.

"Исходя из итогов консультаций с представителями промышленности, мы полагаем, что [резерв] можно заполнить в течение нескольких месяцев", - отметил источник.

Президент США Дональд Трамп 13 марта объявил, что поручил Минэнерго закупить большой объем нефти с учетом ее низкой цены. По мнению американского лидера, данное решение позволит "сэкономить американским налогоплательщикам миллиарды и миллиарды долларов, а также поможет промышленности". Минэнерго 10 марта отменило запланированную продажу топлива из стратегического нефтяного резерва.