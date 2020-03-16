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Объем выданных поручительств по кредитам для МСП в Нижегородской области вырос почти вдвое

В 2019 году предпринимателем было выдано 150 поручительств на сумму более 1 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Объем выданных поручительств по кредитам для малого и среднего предпринимательства (МСП) в Нижегородской области вырос почти в два раза, до 1 млрд рублей. Это рекордный показатель за все время деятельности Агентства развития системы гарантий региона, сообщил журналистам в понедельник губернатор региона Глеб Никитин.

"Предпринимателям необходимы средства для развития, они готовы брать кредиты и платить проценты, но зачастую банки отказывают из-за недостатка гарантий. Поэтому поручительство по кредиту - одна из самых востребованных мер поддержки", - пояснил Никитин.

Глава региона уточнил, что в 2019 году предпринимателем было выдано 150 поручительств на сумму более 1 млрд рублей, что позволило предпринимателям получить кредитные средства более чем на 2 млрд рублей. В 2018 году Агентство выдало кредиты на общую сумму 563 млн рублей.

"В прошлом году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" Нижегородская область привлекла 166 млн рублей для капитализации Агентства, в том числе 6 млн рублей было выделено из регионального бюджета, что позволило выдать дополнительно поручительств на сумму около 400 млн рублей", - добавил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, использование механизма гарантийной поддержки позволяет нижегородским предпринимателям получить кредиты даже при недостаточности собственного обеспечения, что дает дополнительные возможности для развития бизнеса.

Теги
РоссияНижегородская область
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