{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Секретариат ОПЕК ввел удаленный режим работы

Граждане могут ходить на работу только в исключительных случаях, заявил генсек картеля Мухаммед Баркиндо

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК с 16 марта принял решение ввести удаленный режим работы для своего персонала в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в письме генсека картеля Мухаммеда Баркиндо, с копией которого ознакомился ТАСС.

В своем письме Баркиндо ссылается на последние распоряжения австрийских властей, которые предписывают населению строжайшую самоизоляцию за редким исключением.

"Граждане могут ходить на работу только в исключительных случаях, когда работа не может быть выполнена удаленно", - напоминается в письме. В связи с чем ОПЕК с 16 марта вводит удаленный режим работы, сообщает Баркиндо сотрудникам секретариата.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Австрии за неделю увеличилось с двух десятков до более тысячи человек. Трое из них умерли.

ОПЕК основала штаб-квартиру в Вене в 1965 году. С тех пор, пишет Баркиндо, "австрийский народ сделал все возможное, чтобы ОПЕК могла называть Вену своим домом". "Поэтому в эти тяжелые дни секретариат ОПЕК продемонстрирует безоговорочную солидарность с австрийским правительством и народом и полностью соблюдет все рекомендации, советы и юридические требования, связанные с COVID-19", - отмечает он. Сам генсек также будет работать из дома.

Коронавирус чуть было не сорвал состоявшуюся 6 марта в Вене встречу стран ОПЕК+. Из-за вспышки инфекции заседания министров сопровождались беспрецедентными мерами безопасности. В частности, в здание не пустили журналистов, а время рабочих сессий и список допущенных делегатов были максимально сокращены. Впрочем, исход встречи все равно оказался неожиданным для всех. Страны альянса не смогли договориться о пролонгации договоренностей по сокращению добычи нефти после марта. С 1 апреля соглашение ОПЕК+ не работает.

Теги
Баркиндо, МухаммедРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Добыча ливийской NOC упала до 91 тыс. баррелей в сутки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС