Секретариат ОПЕК ввел удаленный режим работы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Секретариат ОПЕК с 16 марта принял решение ввести удаленный режим работы для своего персонала в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в письме генсека картеля Мухаммеда Баркиндо, с копией которого ознакомился ТАСС.

В своем письме Баркиндо ссылается на последние распоряжения австрийских властей, которые предписывают населению строжайшую самоизоляцию за редким исключением.

"Граждане могут ходить на работу только в исключительных случаях, когда работа не может быть выполнена удаленно", - напоминается в письме. В связи с чем ОПЕК с 16 марта вводит удаленный режим работы, сообщает Баркиндо сотрудникам секретариата.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Австрии за неделю увеличилось с двух десятков до более тысячи человек. Трое из них умерли.

ОПЕК основала штаб-квартиру в Вене в 1965 году. С тех пор, пишет Баркиндо, "австрийский народ сделал все возможное, чтобы ОПЕК могла называть Вену своим домом". "Поэтому в эти тяжелые дни секретариат ОПЕК продемонстрирует безоговорочную солидарность с австрийским правительством и народом и полностью соблюдет все рекомендации, советы и юридические требования, связанные с COVID-19", - отмечает он. Сам генсек также будет работать из дома.

Коронавирус чуть было не сорвал состоявшуюся 6 марта в Вене встречу стран ОПЕК+. Из-за вспышки инфекции заседания министров сопровождались беспрецедентными мерами безопасности. В частности, в здание не пустили журналистов, а время рабочих сессий и список допущенных делегатов были максимально сокращены. Впрочем, исход встречи все равно оказался неожиданным для всех. Страны альянса не смогли договориться о пролонгации договоренностей по сокращению добычи нефти после марта. С 1 апреля соглашение ОПЕК+ не работает.