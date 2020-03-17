Исполнительный директор Lockheed Martin покинет свой пост

ТАСС, 17 марта. Исполнительный директор и президент американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон 15 июня 2020 года покинет свою должность. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Ее сменит глава компании - оператора инфраструктуры беспроводной связи American Tower Corporation Джеймс Текле. Он также сохранит занимаемое им с 2018 года место в совете директоров Lockheed Martin, исполнительным председателем которого после отставки будет Хьюсон.

"Я знаю, что сейчас самое время сменить руководство Lockheed Martin. Корпорация сильна, о чем свидетельствуют наши выдающиеся финансовые показатели в прошлом году и рекордный объем заказов. Нас ждет светлое будущее, в особенности с Джимом [Текле] и блестящим руководящим составом во главе", - прокомментировала свой уход Хьюсон.

"Для меня честь стать преемником одного из самых уважаемых исполнительных директоров в Америке", - заявил в свою очередь Текле.

Концерн Lockheed Martin является одним из крупнейших предприятий американского военно-промышленного комплекса. Мэрилин Хьюсон занимала пост его президента и исполнительного директора с 2013 года, а в 2014 году к этому списку добавилась также должность председателя совета директоров компании.