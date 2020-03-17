Добыча ливийской NOC упала до 91 тыс. баррелей в сутки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Добыча нефти в Ливии из-за политической нестабильности продолжает снижаться и по состоянию на 15 марта составила 91,1 тыс. баррелей в сутки. А финансовые потери с января этого года почти достигли 3,3 млрд долларов, говорится в сообщении Национальной нефтяной компании (NOC).

Таким образом, с 11 по 15 марта уровень добычи снизился на 6,5%. До 18 января, когда Ливийская национальная армия генерала Хафтара заблокировала морские порты для экспорта сырья, в стране производилось 800 тыс. баррелей в сутки (б/ с). В норме ливийская добыча в 2019 году достигала 1,1 млн б/с, что в 12 раз превышает сегодняшний уровень извлечения нефти.

По оценке NOC, Ливия теряет почти 47,16 млн долларов в день после блокировки поставок.

В Триполи и некоторых прилегающих к городу районах, а также на юге страны наблюдается нехватка поставок топлива из-за ухудшения условий безопасности, отмечается в сообщении компании. Так, в Триполи снабжение углеводородами происходит непосредственно из порта в городе.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС во главе с Сарраджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящиеся под контролем Ливийской национальной армии. Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.