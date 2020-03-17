Биржевые котировки в Токио упали более чем на 2% вслед за показателями в США

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Основные индексы Токийской фондовой биржи во вторник снизились примерно на 2%, следуя аналогичным тенденциям на рынках США.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные не сайте биржи, индекс Nikkei на 03:15 мск опустился на 2,34% по сравнению с уровнем 16 марта - до отметки 16603,91 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,08% - до 1210,60 пункта.

Падение биржевых котировок на мировых рынках продолжается, несмотря на предпринятые ранее меры со стороны регуляторов ряда стран, включая США и Японию. Тем не менее ряд инвесторов оценивают эти меры как недостаточные с учетом того, что распространение коронавируса охватывает все большее число стран и регионов, а число новых случаев заражения и летальных исходов постоянно растет.

На открытии Токийской фондовой биржи колебания курса японской валюты практически отсутствуют по сравнения с предыдущим днем. На данный момент один доллар оценивается в 106,25-106,26 иены.

В начале дня снижаются акции компаний, чей бизнес связан с экспортом. Бумаги Toyota и Sony дешевеют примерно на 2%.