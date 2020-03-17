"Ъ": судостроительный завод "Янтарь" требует пересмотреть контакт на траулеры с заказчиком

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прибалтийский завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в одностороннем порядке требует от рыболовецкого колхоза им. Ленина, заказавшего на верфи серию из трех траулеров, пересмотреть цену контрактов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление министра рыбного хозяйства Камчатки Андрея Здетоветского.

Верфь требует увеличить контрактную цену рыбопромысловых судов, поскольку понесла дополнительные расходы (порядка 1,6 млрд рублей) из-за проблем с проектной документацией, уточняется в сообщении.

По мнению экспертов, пересмотр условий, в том числе и стоимость контракта по требованию подрядчика, возможен, но должен быть обоснован и подтвержден. Однако специалисты не понимают, почему верфь хочет увеличить стоимость контракта уже после сдачи первых двух судов.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров стоимостью 4,8 млрд рублей компании подписали в январе 2018 года. Предполагалось, что суда, строящиеся по проекту SK-3101R норвежской компании Skipskompetanse, будут сданы в 2018 - начале 2019 года, однако сроки неоднократно переносились. В итоге головной траулер "Ленинец" был сдан в августе 2019 года, "Командор" - в декабре 2019 года, а третий траулер "Ударник" ожидается в мае 2020 года, пишет "Ъ". При этом "Янтарь" также должен построить для РК им. Ленина большой морозильный траулер за 7,7 млрд рублей, который был заложен в августе 2019 года.