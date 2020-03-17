Почти все продавцы AliExpress восстановили отправку посылок

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Почти все (95%) продавцы AliExpress из Китая восстановили работу и отправляют заказы, говорится в сообщении "AliExpress Россия" (совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций).

"95% производителей из Китая на AliExpress вернулись к нормальной работе и восстановили поставки товаров покупателям в штатном режиме. Поставки товаров из Китая, которые в течение февраля и марта могли отправляться и доставляться с задержкой, восстанавливаются. Задержанные в предыдущие полтора месяца посылки будут переданы в доставку в течение 10 дней", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что 16 марта были произведены последние отмены продавцами на площадке задержанных за время карантина заказов и оплата за них будет возвращена покупателям. При этом за время карантина в Китае продажи российских производителей на "AliExpress Россия" выросли на 20%, что является беспрецедентным ростом локальных поставщиков.

Пользователям, которые столкнулись с задержкой товаров, компания предлагает купоны с компенсацией на следующую покупку в зависимости от длительности ожидания. Купоны зависят от суммы заказа и времени ожидания. Таким образом, покупателям AliExpress, заказы которых были задержаны, будут выданы купоны на общую сумму 90 млн рублей.