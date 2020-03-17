DPA: Volkswagen с 21 марта приостановит производство на большинстве заводов

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Германский концерн Volkswagen в конце этой недели приостановит производство на большинстве заводов из-за последствий распространения коронавируса. Об этом сообщило во вторник DPA со ссылкой на источники в концерне.

Последние смены пройдут в пятницу. Агентство пишет, что мера коснется "большинства заводов", но каких именно, пока не уточняется.

Число инфицированных в ФРГ превысило 6 тыс. Главная цель германского правительства на данный момент - всеми силами остановить распространение коронавируса, чтобы не оказались переполненными больницы.