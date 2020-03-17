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Распространение коронавируса нового типа

Основной индекс Корейской биржи KOSPI упал до минимума с 2011 года

В начале торгового дня индекс сразу просел на 4,29%

ТАСС, 17 марта. Базовый индекс Корейской фондовой биржи KOSPI при закрытии торгов во вторник опустился на 42,42 пункта (2,47%), до уровня 1672,44 - минимума с октября 2011 года. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В начале торгового дня индекс сразу просел на 4,29%, до 1640,84 пункта. В течение дня было продано 641 млн акций общей стоимостью $7,65 млрд.

Индекс высокотехнологичных компаний KOSDAQ в свою очередь впервые за пять дней закончил торги в плюсе, поднявшись на 10,22 пункта - до 514,73.

Акции корпорации Samsung Electronics подешевели на 3,27%, производителя микропроцессоров SK Hynix - на 0,25%, Hyundai Motor - на 3,38%, KIA Motors - на 6,46%.

По мнению южнокорейских аналитиков, падение показателей вызвано массовой продажей активов на фоне опасений из-за возможной рецессии, вызванной пандемией коронавируса нового типа.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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