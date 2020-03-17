"Ильюшин" собирает два перспективных турбовинтовых пассажирских самолета Ил-114-300

ТАСС, 17 марта. ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) в настоящее время ведет агрегатную сборку двух перспективных турбовинтовых пассажирских самолетов Ил-114-300. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы "Ильюшина".

"На серийных заводах в Воронеже, Ульяновске и Нижнем Новгороде в рамках промышленной кооперации ОАК в агрегатной сборке заложены две машины. Впоследствии самолеты будут подключены к программе сертификационных испытаний", - сообщили в "Иле".

В пресс-службе приводят слова главы "Ила" Юрия Грудинина на заседании консультационного совета по Ил-114-300, который сообщил, что сейчас в компании создается центр по обучению летного и технического состава. Он позволит персоналу и экипажам пройти обучающий курс и подготовку до момента ввода воздушного судна в эксплуатацию.

На заседании консультационного совета также обсуждали характеристики и основные требования потенциальных заказчиков к Ил-114-300. В частности, участники совета заинтересовались вариантами компоновки салона самолета и партнерством в проекте.

14 февраля в РСК "МиГ" сообщили, что на производственной площадке авиазавода "Сокол" (входит в "МиГ") приступили к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям в рамках промышленной кооперации предприятий ОАК.

Ил-114 - разрабатываемый самолет, предназначенный для местных воздушных линий, который заменит выходящий из эксплуатации Ан-24. Ранее в пресс-службе ПАО "Ил" сообщали, что серийные поставки пассажирского самолета Ил-114-300 планирует начать в 2023 году.