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Французский биржевой регулятор запретил продажу акций ряда компаний

Запрет будет действовать в течение 17 марта

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Французский комитет по контролю за финансовыми рынками (AMF) запретил во вторник продажи акций наиболее пострадавших от падения рынков компаний. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике комитета.

"Принимая во внимание значительное снижение цен, которое произошло в последние дня на финансовых рынках, AMF решила принять экстренные меры, - отмечается в сообщении. - Комитет принял решение запретить короткие продажи акций наиболее пострадавших от падения цен [компаний]".

Как подчеркнули AMF, запрет будет действовать в течение дня 17 марта. "В общей сложности запрет на продажи касается 92 акций", - добавили там.

Индекс CAC 40, указывающий на среднее значение по капитализации крупнейших французских компаний на Парижской бирже, обрушился в понедельник до отметки 3881 с понижением на 5,75% при закрытии торгов. 17 марта работа биржи началась с роста, CAC 40 повысился на 3,72%, преодолев барьер в 4 тыс. пунктов и достигнув значения 4025.

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