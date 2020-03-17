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Распространение коронавируса нового типа

Уровень безработицы в Гонконге достиг девятилетнего максимума

Уровень безработицы в период с декабря 2019 года по февраль 2020 вырос на 0,3 процентного пункта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. Уровень безработицы в Гонконге из-за вспышки коронавирусной инфекции поднялся с 3,4% до 3,7%, что стало самым высоким показателем с 2011 года. Об этом во вторник сообщил департамент переписи и статистики местного правительства.

"Ситуация на рынке труда резко ухудшилась на фоне того, как эпидемия заболевания COVID-19 привела к серьезным нарушениям в широком спектре экономической деятельности. Уровень безработицы в период с декабря 2019 года по февраль 2020 возрос на 0,3 процентного пункта - до 3,7%, что стало самым высоким показателем за последние 9 лет", - прокомментировал секретарь (министр) по вопросам труда и социального обеспечения Ло Чжигуан.

Экономическая ситуация начала ухудшаться с лета прошлого года, когда город охватили массовые антиправительственные волнения против законопроекта об экстрадиции. До того момента уровень безработицы не превышал 2,8%.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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