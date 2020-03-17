Госдума приняла закон о снижении числа неэффективных теплосетевых компаний

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на уменьшение числа неэффективных теплосетевых организаций путем наделения правительства РФ правом по установлению необходимых показателей для таких организаций. Документ был инициирован Александром Сидякиным в период исполнениям им полномочий депутата Госдумы.

Закон наделяет правительство полномочиями по установлению критериев и порядка отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик таких объектов, количественных или качественных показателей их деятельности.

Основная цель документа - снижение количества не эффективных с финансовой и с технической точки зрения теплосетевых организаций, которые сегодня работают на территории РФ, указал ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков. По его словам, на территории РФ работают практически 66 тыс. теплосетевых организаций, из них 44 тыс. занимаются и производством, и передачей тепла, 11 тыс. - только передачей и 11 тыс. - только производством. Аналогичный подход уже реализован в электроэнергетике, где до принятия соответствующих норм работали 4 тыс. компаний.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению документа были внесены изменения в закон "О водоснабжении и водоотведении". В частности, вводится понятие "транзитная организация" - это организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным правительством критериям отнесения собственников водопроводных и канализационных сетей и сооружений на них к транзитным организациям.

Для транзитных организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, вводится обязанность заключать с гарантирующей организацией договор по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.