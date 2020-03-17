Дума на пять лет продлила право иностранцев замещать должности командиров самолетов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который еще на пять лет - до 2024 года - продлевает действие правила, позволяющего пилотам-иностранцам замещать должности командиров гражданских самолетов.

В июле 2014 года в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому в течение пяти лет с иностранным гражданином мог быть заключен трудовой договор для замещения должности командира гражданского воздушного судна. В отдельном постановлении правительства при этом указано, что в течение пяти лет между авиакомпаниями могло быть распределено до 1000 квот для замещения таких должностей.

В пояснительных материалах отмечается, что на данный момент российские авиакомпании не испытывают острой необходимости в привлечении иностранных кадров, так как их текущие потребности в командирах "удовлетворяются в основном за счет российских граждан". Однако, добавляют авторы, "в период после вступления в силу закона объем пассажирских перевозок российских авиакомпаний увеличился на 24,7%, объем перевозок грузов и почты увеличился на 13,2%". Авиакомпании также заявляют об увеличении потребности в специалистах летного состава.

В связи с этим правительство предложило продлить до июля 2024 года срок, до которого иностранцы могут замещать должности командиров экипажей. Это "позволит не допустить возможное возникновение дефицита командиров воздушных судов" в этот период.