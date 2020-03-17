САРАТОВ, 17 марта. /ТАСС/. Строительство трех мостов начнется в Саратовской области в 2020 году, среди них путепровод через железную дорогу, который позволит сократить время в пути до нового аэропорта Гагарин, введенного в эксплуатацию в 2019 году. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Николай Чуриков.

"В 2020 году в Саратовской области планируется начать строительство трех новых мостов, все они на стратегически важных направлениях", - сказал министр.

Он уточнил, что в апреле будет разработан проект строительства мостового перехода через реку Большой Иргиз на автомобильной дороге в Пугачевском районе, он позволит связать населенные пункты. Длина моста составит около 260 м. Строительство рассчитано на три года и будет осуществляться без перерыва в движении по автодороге.

"Еще одним объектом станет путепровод через железную дорогу Саратов - Сенная на автомобильной дороге, которая ведет к аэропорту Гагарин. Мост позволит авиапассажирам не терять время на железнодорожном переезде и обеспечит безопасный проезд к аэропорту. Строительство планируется завершить в 2021 году", - сказал министр.

Кроме того, планируется начать строительство автодорожного путепровода в районе поселка Светлый взамен железнодорожного переезда, что также позволит автомобилистам сократить время в пути.

"Нацпроект пока не предусматривает финансирование строительства мостов, объекты будут возведены за областные деньги. Однако появление мостов позволит сделать жизнь автомобилистов проще, улучшит ситуацию на дорогах, позволит развивать инфраструктуру. Таким образом, мы работаем над выполнением задачи национального проекта", - отметил Чуриков.