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ЛДПР внесет поправку о подаче чиновниками и депутатами деклараций о доходах раз в три года

Согласно действующему законодательству, чиновники и парламентарии должны представлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в Госдуме внесет поправку, предусматривающую подачу чиновниками и депутатами деклараций о доходах раз в три года. Об этом во вторник сообщил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Согласно действующему законодательству, чиновники и парламентарии должны представлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.

"Я согласен, [предоставлять декларацию о доходах] раз в год - и то много. Мы предлагаем и внесем эту поправку в соответствующий документ: декларации от всех чиновников и депутатов раз в три года", - сказал Жириновский.

Политик также пожаловался на необходимость подавать декларации перед каждыми выборами, назвав действующие нормы "садизмом чиновников".

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