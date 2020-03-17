МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ежегодная коллегия Минэнерго РФ, запланированная на апрель 2020 года, не состоится. Такое решение принято для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции, говорится в комментарии заместителя министра энергетики РФ Анастасии Бондаренко для СМИ.

"Проведение большинства запланированных мероприятий переводится в режим видеоконференции. Массовые мероприятия - такие, как, например, коллегия Министерства энергетики, запланированная к проведению в начале апреля, отменены", - сообщила она. Также министерство прорабатывает возможность удаленной работы для тех сотрудников, которые могут выполнять свои трудовые обязанности на дому.

Кроме того, министр энергетики Александр Новак отменил зарубежные и российские командировки, "за исключением неотложных случаев, связанных с выполнением поручений президента и правительства, а также в случаях, если такая командировка связана с обеспечением безопасности страны", отмечается в комментарии.