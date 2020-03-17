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Распространение коронавируса нового типа

Lux Express до 1 мая отменил автобусы между Санкт-Петербургом и Хельсинки

Перевозки прекратятся с 18 марта, до этого компания выполнит еще несколько рейсов в обоих направлениях

ХЕЛЬСИНКИ, 17 марта. /ТАСС/. Компания Lux Express до 1 мая отменила все автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки из-за ситуации с коронавирусом и решением властей Финляндии и РФ по ограничению передвижения через границу. Об этом пресс-служба компании сообщила во вторник.

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"Из-за закрытия границ в разных странах Lux Express временно отменил все международные рейсы. Мы свяжемся со всеми пострадавшими пассажирами, которые купили билеты на отмененные рейсы", - говорится в сообщении.

Перевозки между двумя городами прекратятся на период с 18 марта до 1 мая, уточнила компания.

До закрытия российско-финской границы будут выполнены несколько автобусных рейсов в течение вторника - два из Санкт-Петербурга и четыре из Хельсинки.

Финляндия и пандемия

В понедельник Финляндия начала приготовление к закрытию границ из-за ситуации с коронавирусом. Граница будет закрыта до 13 апреля, согласно заявлению премьер-министра Санны Марин. В свою очередь, Россия ограничит въезд иностранцев в страну с полуночи 18 марта.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
ФинляндияРоссияСанкт-ПетербургМарин, СаннаРаспространение коронавируса нового типа
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