Акции "Аэрофлота" на Мосбирже упали к минимумам марта 2016 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Акции авиакомпании "Аэрофлот" на Московской бирже падают на 7,1% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли 63,8 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск.

При этом в ходе торгов цена акций компании опускались до 62,7 руб., что на 8,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что авиакомпания с 15 марта и до конца апреля приостанавливает полеты в Прагу, Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин, Вену, Ташкент, Бухару и Самарканд.

Об ограничении полетов

С 16 марта вступило в силу очередное ограничение авиасообщения на фоне распространения коронавируса. Российские авиакомпании могут выполнять рейсы только в столицы стран - членов ЕС, а также в Лондон, Женеву, Осло из терминала F Шереметьево. Росавиация уже официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов (копия телеграммы агентства, разосланная авиакомпаниям, есть в распоряжении ТАСС). Авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле.