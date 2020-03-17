В отношении Мурманского морского пароходства введена процедура наблюдения

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Мурманской области ввел в отношении АО "Мурманское морское пароходство" процедуру наблюдения и назначил временного управляющего. Об этом сообщается на официальном сайте областного Арбитражного суда.

"В отношении акционерного общества "Мурманское морское пароходство" введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Рябченков Владимир Анатольевич, член Ассоциации АУ СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих", - говорится в материалах сайта. Также сообщается, что судебное заседание по делу о банкротстве акционерного общества назначено на 23 июля 2020 года.

Обращение Российского профсоюза моряков

Во вторник стало известно, что Российский профсоюз моряков (РПСМ) обратился к российскому руководству с просьбой сохранить Мурманское морское пароходство. Об этом сообщает сайт профсоюза со ссылкой на слова члена Морской коллегии при правительстве РФ Юрия Сухорукова.

"РПСМ обратился к президенту России [с просьбой] принять все необходимые меры по сохранению некогда одного из самых крупных пароходств страны [АО "Мурманское морское пароходство]", - говорится в сообщении.

По словам Сухорукова, попытки решить проблемы ММП на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и на уровне исполнительных властей региона, не принесло результатов. Уголовное преследование руководителей пароходства за невыплату заработной платы так же не дало плодов.

По данным Российского профсоюза моряков, общая сумма долгов пароходства составляет около 5 млрд рублей. Его крупнейшими кредиторами являются Сбербанк и ВТБ. У пароходства также есть задолженность перед иностранными кредиторами и портовыми властями зарубежных стран. По этой причине его суда периодически задерживают в иностранных портах. Пароходство задолжало морякам на январь 2020 года около 50 млн рублей.

Сейчас в мурманском порту стоят шесть судов Пароходства. В профсоюзе уверены, что корабли могли бы эксплуатироваться и приносить пароходству прибыль, а морякам - дать работу, если бы и появились грузовая база и заказы. Речь идет судах "Котлас", "Владимир Игнатюк", "Новая Земля", "Грумант", "Юрий Аршневский" и "Капитан Данилкин".

При этом в профсоюзе отмечают, что значительную роль в создании кризисной ситуации на предприятии сыграло резкое снижение грузоперевозок с общей доли на рынке в объеме 11,5% в 2016 году до 3,7% в 2018 году. Для погашения долгов пароходство вынуждено было продавать свой флот. За последнее время за рубежом уже продано шесть судов: "Поморье", "Кузьма Минин", "Виктор Ткачев", "Петр Великий", "Иван Лопатин", "Всеволод Белецкий". Аналогичным образом сегодня решается судьба еще трех судов: "Заполярье", "Северная Земля" и "Хатанга".

Проблемы Мурманского пароходства

Мурманское морское пароходство было основано в 1939 году. Это одна из крупнейших судоходных компаний, работающих в российском секторе Арктики. Финансовые проблемы у ММП длятся уже не один год. Арбитражный суд рассматривает почти четыре десятка исков в отношении ММП. Флот компании также столкнулся с проблемами. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. Часть судов, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов.

Под уголовное преследование попадали и руководители компании. В частности, в 2019 году против экс-гендиректора компании Алексея Глазунова было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты. Учредитель ММП Николай Куликов стал фигурантом дела о злоупотреблении полномочиями. При задержании у него были найдены картины Айвазовского и Рериха.