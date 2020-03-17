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Х5 увеличила в 2-4 раза поставки социально-значимых товаров в магазины

Также в магазинах увеличено количество персонала

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Х5 Retail Group увеличила объемы поставок социально-значимых товаров в магазины в 2-4 раза. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель сети. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами "у дома" под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель".

"Мы увеличили объемы поставок социально-значимых товаров со складов в магазины в 2-4 раза и скорректировали правила выкладки - некоторые товары будут выставляться паллетами, чтобы обеспечить возросший на них спрос", - сказал он.

Представитель Х5 Retail Group отметил, что торговая сеть увеличила количество персонала в магазинах, отменила все отпуска, изменила график работы и вывела на работу дополнительный персонал, перераспределили транспорт для развоза категорий повышенного спроса. "Мы в режиме онлайн мониторим магазины и перенаправляем потоки товара в тем магазины, где фиксируем особо повышенный спрос", - сказал он.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что запасов на складах хватит на несколько недель вперед, цены стабильны, повышенные поставки продолжаются и представители компании просят покупателей взвешенно подходить к созданию запасов с учетом стабильной доступности. При нехватке товаров на полке в магазине, новая поставка будет сделана в течение дня, заверили в компании.

Кроме того, представители Х5 обеспечили всех сотрудников розницы перчатками и дезинфекторами, а также ожидают в ближайшее время поставку защитных масок. Каждые три часа в наших магазинах проходит дезинфекция помещений, часто используемых поверхностей (тележки, дверные ручки и т.д.), а также вентиляционных систем.

В свою очередь, представитель компании "Ашан" сообщил, что компания не получала от поставщиков информации о повышении стоимости продуктов. "Роста цен нет", - заверил он. По его словам, по сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы в магазинах "Ашан" выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов - в 1,5 раза, продажи туалетной бумаги увеличились на 40%.

Он добавил, что запасы продукции в магазинах пополняются, а затем будут перераспределены по торговым точкам. "И, безусловно, надеемся на бесперебойную работу поставщиков", - заключили в "Ашане".

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