Reuters сообщил о десятикратном подорожании фрахта нефтетанкеров

СИНГАПУР, 17 марта. /ТАСС/. Растущий спрос на транспортировку нефти, вызванный масштабным наращиванием экспортных поставок Саудовской Аравией и ее партнерами по ОПЕК, приводит к резкому увеличению ставок фрахта, в том числе и на неоптимальный по своим характеристикам тоннаж, так как все крупнейшие танкеры забронированы, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Источники публикации сообщили, что в условиях острого дефицита крупнейших танкеров класса VLCC, которые традиционно используются для доставки нефти в Азию, резко вырос спрос и, соотвественно, ставки на фрахт танкеров класса Suezmax, которые вмещают около одного млн баррелей нефти по сравнению с двумя млн баррелей для VLCC.

Управляющий директор сингапурского судового брокера BRS Baxi Ашок Шарма сообщил Reuters, что за прошлую неделю национальная судоходная компания Саудовской Аравии Bahri забрала с рынка все предложение VLCC, что вынудило грузовладельцев разбивать поставки на более мелкие партии, перевозимые танкерами Suezmax.

На прошлой неделе Bahri зафрахтовала 24 VLCC.

Согласно источникам Reuters, к пятнице на прошлой неделе ставка фрахта судна Suezmax для доставки нефти из региона Персидского залива в Индию достигла $200 тыс. в день, что в десять раз превышает уровень неделей ранее.

К началу этой недели ставки фрахта VLCC для рейса Ближний Восток-Китай достигли $265 тыс. в день, по сравнению с $30 тыс. в день на прошлой неделе.

Дефицит VLCC также привел к беспрецедентному росту спроса на танкеры Suezmax для доставки нефти в Китай. За последние несколько дней около десяти танкеров были законтрактованы для совершения таких рейсов.