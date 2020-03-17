Amazon будет использовать дополнительные 840 тыс. МВт/ч энергии ветра и солнца ежегодно

ТАСС, 17 марта. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon объявил о запуске четырех новых проектов по внедрению дополнительных мощностей ветряных и солнечных электростанций в штате Вирджиния, Испании, Швеции и Австралии. Об этом сообщило издание Daily Energy Insider.

"Новые проекты являются частью "дорожной карты" Amazon по достижению 80% уровня использования энергии из возобновляемых источников к 2024 году и полного перехода на альтернативную энергетику в 2030 году. В дополнение к экологическим преимуществам, связанным с повышенным потреблением энергии при проведении облачных вычислений на базе серверов Amazon Web Services (AWS), инвестиции в возобновляемые источники энергии - это критически важный шаг к сокращению углеродного следа в глобальном масштабе", - отметила директор по устойчивому развитию Amazon Кара Херст.

На сегодняшний день Amazon располагает 86 проектами в области возобновляемой энергетики, благодаря которым компания генерирует более 2,3 тыс. МВт энергии ежегодно. В рамках новой инициативы портфель проектов будет пополнен солнечными электростанциями в штате Вирджиния, Испании и Австралии мощностью 50-65 МВт, а также ветряной электростанцией мощностью в 122 МВт в Швеции.

Ожидается, что четыре новых электростанции в совокупности будут обеспечивать Amazon 300 МВт возобновляемой энергии ежегодно.