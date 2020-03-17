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Курортный сбор в России

Курортный сбор на Ставрополье вырос на 6% за январь-февраль 2020 год

Отдыхающие заплатили более 36 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Отдыхающие на Ставрополье заплатили более 36 млн рублей курортного сбора за январь-февраль 2020 года, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили ТАСС во вторник в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

"За январь и февраль 2020 года отдыхающие направили в бюджет Ставропольского края порядка 36,4 млн рублей курортного сбора, что в целом соответствует прогнозируемой сумме", - отметили в министерстве.

Уточняется, что в январе-феврале 2019 года власти Ставрополья собрали 34,4 млн рублей курортного сбора.

На средства курортного сбора в Пятигорске в 2020 году приведут в порядок сквер в районе четвертого и седьмого источников минеральной воды, отремонтируют поющий фонтан у парка "Цветник" и сквер имени Ю. А. Гагарина. В городе Ессентуки благоустроят северную часть Курортного парка. В Железноводске на средства курортного сбора будут благоустроены нижние терренкуры в парке "Курортный", а в Кисловодске планируется обновление мемориального комплекса и городской площади.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

Теги
РоссияСеверный КавказКурортный сбор в РоссииСКФОСтавропольский край
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