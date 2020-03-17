Чечне выделят более 320 млн рублей на развитие сельских территорий в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 17 марта. /ТАСС/. Чеченская Республика в 2020 году получит более 320 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий, в том числе на решение жилищных проблем. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"На реализацию мероприятий подпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в Чеченской Республике планируется выделить 321,6 млн рублей. На эти средства нуждающимся жителям республики будет оказана поддержка в обеспечении жильем, [общей] площадью 2 тыс. 512 кв. метров. В целях развития инженерной инфраструктуры и благоустройства сельских территорий также планируется обустроить две площадки под компактную жилищную застройку в селе Памятой и селе Бамут", - отметили в пресс-службе, добавив, что газификацию и водоснабжение проведут в пяти селах Чечни.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов ("Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств", "Благоустройство сельских территорий", "Содействие занятости сельского населения", "Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях") и трех ведомственных целевых программ ("Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий", "Информационно-методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий", "Современный облик сельских территорий").