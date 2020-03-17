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Распространение коронавируса нового типа

"Газпром" с 18 марта переводит 80% администрации на работу из дома

Ранее компания ввела ограничения на зарубежные командировки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. "Газпром" с 18 марта переводит 80% административных сотрудников на дистанционную работу из дома. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ПАО "Газпром" Сергей Куприянов.

"С завтрашнего дня 80% администрации переходит на дистанционную работу из дома. Подтвержденной информации о заболевших сотрудниках или их родственниках на данный момент нет", - сказал представитель холдинга.

Ранее сообщалось, что "Газпром" со 2 марта ввел ограничения на зарубежные командировки для своих работников из-за распространения коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение, с которым ознакомился ТАСС, было разослано руководителям дочерних обществ и организаций холдинга.

Также сотрудникам холдинга рекомендовано воздержаться от частных поездок за рубеж, в случае, если это необходимо, организовать медицинское сопровождение после возвращения. Также поручено организовать оперативный сбор и учет информации о частных поездках и реализованных медицинских мероприятиях.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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