Сбербанк расскажет пенсионерам, как пользоваться услугами в условиях карантина

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сбербанк проведет работу по информированию пенсионеров, как удаленно пользоваться финансовыми сервисами в условиях карантина из-за коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил глава банка Герман Греф.

"Пенсионерам, у которых есть доступ в интернет - таких все же больше, чем тех, кто не пользуется интернетом, - мы даем всю необходимую информацию. Подробно и очень доступно покажем, как пользоваться банковскими продуктами без визита в офис", - сказал Греф.

По его словам, Сбербанк также сделает рассылку с разъяснениями, как пользоваться приложениями экосистемы банка. "Научим пожилых клиентов покупать и оформлять заказы в интернете на продукты, товары и различные развлекательные вещи, такие как фильмы, просмотр концертов и так далее", - добавил Греф.

С людьми преклонного возраста, у которых нет доступа в интернет, Сбербанк планирует работать через их родственников. "Для пожилых людней без доступа в интернет мы будем давать коммуникацию через их детей и внуков с информацией, как в текущей ситуации помочь своим бабушкам и дедушками получить услуги банка, если это им необходимо именно сейчас. Колл-центр банка также работает в режиме максимальной готовности, офисы наши продолжают свою работу",- пояснил глава банка. Также рассматривается вопрос о том, чтобы сотрудники банка приходили на дом к пожилым людям, которые не имеют возможности выйти из квартиры, уточнил Греф.