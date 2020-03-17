Число самозанятых в Новосибирской области до конца 2020 года может вырасти в пять раз

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Число самозанятых граждан в Новосибирской области, где сегодня в приложении "Мой налог" зарегистрированы 6 тыс. человек, до конца 2020 года может вырасти в пять раз. Налоговики связывают это с отменой в 2021 году единого налога на вмененный доход (ЕНВД), популярного у малого и среднего бизнеса, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель регионального управления ФНС России Алексей Легостаев.

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

"По состоянию на 17 марта самозанятыми стали около 6 тыс. человек. Налог этим гражданам был начислен 12 марта. По нашим данным, до конца года в приложении для того, чтобы сделать свой заработок легальным, зарегистрируется около 30 тыс. новосибирцев. Это может произойти в связи с отменой ЕНВД, которым пользуются многие индивидуальные предприниматели", - сказал Легостаев.

Он отметил, что, выбирая между разными видами упрощенной системы налогообложения, представители малого и среднего бизнеса с большой долей вероятности предпочтут налог на профессиональную деятельность, при котором в бюджет отчисляются только 6% дохода.

Ранее министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров отмечал, что до конца года официально самозанятыми в Новосибирской области станут 23 тыс. человек. Всего в области насчитывается около 38 тыс. будущих самозанятых граждан - это индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения. Максимальный объем налоговых поступлений к концу 2020 года должен составить 2 млрд рублей.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями.