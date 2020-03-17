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Гонконг впервые за 25 лет потерял титул самой свободной экономики мира

По оценке Heritage Foundation, он уступил этот титул Сингапуру

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 марта. /ТАСС/. Гонконг впервые за 25 лет перестал считаться территорией с самой свободной экономикой в мире, уступив этот титул своему давнему конкуренту - Сингапуру. Об этом свидетельствуют представленные во вторник результаты ежегодного исследования, проводимого американским фондом Heritage Foundation.

"Индекс экономической свободы" Гонконга авторы доклада оценили в 89,1 баллов из 100 возможных. Этот показатель понизился на 1,1 п. п. на фоне некоторого ухудшения инвестиционной привлекательности города и начавшейся здесь рецессии после прошлогодних антиправительственных протестов.

Первое место занял Сингапур с показателем 89,4 балла. В тройке лидеров также Новая Зеландия с 84,1 балла. В первую десятку также вошли Австралия, Швейцария, Ирландия, Великобритания, Дания, Канада и Эстония.

США заняли 17-ю строчку рейтинга с показателем 76,6 балла. Россия оказалась на 94 месте с 61 баллом, улучшив позиции на 2,1 п. п.

Материковый Китай авторы доклада поставили на 103-ю позицию (59,5 балла) среди 180 стран и территорий мира, вошедших в исследование. Замыкают список Куба, Венесуэла и КНДР.

Этот рейтинг ежегодно составляется специалистами на основе расчетов по десяти основным категориям, учитывающим степень экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и так далее. В силу разных причин авторы доклада не смогли оценить такие страны, как Ирак, Сомали, Ливия, Сирия, Лихтенштейн и Йемен.

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Сингапур
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