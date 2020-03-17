Крупнейший производитель коньяка в Дагестане на треть увеличит закупки винограда

МАХАЧКАЛА, 17 марта. /ТАСС/. Крупнейший дагестанский производитель коньяка - "Кизлярский коньячный завод" ("ККЗ") - в 2020 году намерен увеличить закупки винограда на 33% по сравнению с объемом прошлого года, сообщил ТАСС во вторник генеральный директор Евгений Дружинин.

"Закупка винограда в 2020 году планируется в количестве 40 тыс. т, что на 10 тыс. т или 33% больше, чем в 2019 году. Одной из основных целей АО "ККЗ" является развитие производства полного цикла коньяка", - сказал Дружинин, добавив, что на планы по увеличению объема закупки винограда повлияло, в частности, внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, которые предусматривают предоставление налогового вычета на акциз для предприятий полного цикла, производящих продукцию из винограда, выращенного на территории РФ.

Он также отметил, что объем инвестиций в развитие производства в 2020 году запланирован в объеме 140 млн рублей, планируемый объем производства и реализации продукции - 530 тыс. дал (одна из объемных основных мер в виноделии, по определению равна 10 л - прим. ТАСС). В 2019 году объем производства и реализации продукции составил 526 тыс. дал.

В феврале начальник управления виноградарства, продуктов переработки винограда, лицензирования и контроля за розничной продажей алкогольной продукции Минсельхозпрода Дагестана Гайдар Шуайбов сообщал ТАСС, что в 2019 году объем производства коньяка составил 1 млн 42 декалитра, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.