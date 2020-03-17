Более 6,2 тыс. российских обманутых дольщиков получили компенсации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Фонд защиты прав обманутых дольщиков выплатил 6,2 тыс. человек более 10 млрд рублей компенсаций за проблемные жилые дома, которые нецелесообразно достраивать, говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"В 9 регионах Российской Федерации компенсации получили практически все дольщики. Всего по состоянию на 17 марта компенсации получили более 6,2 тыс. дольщиков в 17 регионах страны. Сумма выплат составила более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, по информации фонда, в Красноярском крае денежные средства получили 96% дольщиков 10 домов строительной компании "Реставрация". В Пензенской области компенсацию получили более 95% дольщиков застройщика "Солнечный город". По 11 домам застройщиков-банкротов ССМУ "Краснодар", "Серебряные пруды" и "ИСК РАС" в Краснодарском крае компенсации выплачены 91% дольщиков.

Впервые компенсации обманутым дольщикам начали выплачивать 6 декабря 2019 года. Деньги начисляются в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в Банк ДОМ.РФ. Размер возмещения рассчитывается для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика по текущей рыночной цене равнозначного жилья. При этом компенсация не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. Выплаты освобождены от уплаты подоходного налога.